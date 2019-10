El talento está en los lugares donde menos se espera. No es necesario ir a un teatro o academia para encontrar voces prodigiosas, como ha demostrado una mujer sin hogar, que fue filmada cantando en el metro de Los Ángeles, en Estados Unidos.

La indigente fue captada por personas que transitaban por el lugar, quienes se sorprendieron con el talento de la mujer, que en ese momento arrastraba su carrito.

4 million people call LA home. 4 million stories. 4 million voices…sometimes you just have to stop and listen to one, to hear something beautiful. pic.twitter.com/VzlmA0c6jX

— LAPD HQ (@LAPDHQ) September 27, 2019