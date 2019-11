Al Pacino sobre Robert De Niro: «Es como una especie de hermano para mí»

El actor habló de su relación con el protagonista de “Raging Bull”, con quien actúa en The Irishman, la última cinta de Martin Scorsese.

Al Pacino y Robert De Niro son dos de las grandes leyendas de Hollywood. Contemporáneos, han debido “sufrir” la eterna comparación e idolatría de los amantes del cine.

Y si bien sólo han aparecido juntos en tres películas (Heat, Righteous Kill y The Godfather, part two; sin escenas juntos en esta última), Martin Scorsese los volvió a reunir en The Irishman que se estrenará el próximo 27 de noviembre.

Aunque algunos han intentado construir una supuesta rivalidad entre los dos actores, lo cierto es que muy cercanos y comparten una amistad de décadas.

Tanto así que Pacino considera al protagonista de “Raging Bull” como un hermano. Así lo expresó en una reciente entrevista con «Las Ultimas Noticias». “Nació una especie de unión entre nosotros que continúa hasta hoy. Bob es como una especie de hermano para mí en el cual confío”, indicó.

El protagonista de “Tarde de Perros” habló también del día en que conoció a De Niro. “Teníamos veintitantos. En ese tiempo salía con Jill Clayburgh. Fue ella que me lo presentó en la calle, ya que ellos habían trabajado juntos en una película de Brian de Palma”.

“Lo encontré interesante e incluso le comenté a Jill que exudaba energía especial y ella me contestó ‘es un gran actor’”, agregó.

Además, admite que los dos estén juntos en The Irishman es gracias a De Niro, ya que él lo convenció de que se uniera al proyecto cinematográfico, del cual es también productor.

“Tengo que agradecerle por mi rol en esta cinta, fue su idea como productor ejecutivo, también consiguió que Marty dirigiera. Sin Bob, yo nunca habría trabajado con él”, explicó sobre su primera participación de una cinta de Scorsese.