«China» Suárez confirmó el quiebre amoroso con Benjamín Vicuña, con quién además tiene una hija, Magnolia.

La actriz habló desde Miami, donde se encuentra de vacaciones con su madre y sus dos pequeñas.

«Estamos separados en este momento. No es algo definitivo, tenemos mucho amor y una familia que nos ha costado mucho formar. Nuestros hijos se aman. Pero sí, por el momento estamos separados, no sabemos qué pasará el día de mañana…», dijo la argentina al programa «Los Ángeles de la Mañana», en declaraciones consignadas por Clarín.

Agregando: «¿Que fue lo que pasó? Fueron muchos años, las razones quedan en la intimidad, yo nunca conté muchas intimidades y Benja tampoco. Cuando hay amor todo es posible, hay que sentarse y hablar».

De todas formas, comentó que fue un término amistoso, sobre todo pensando en el bien de su hija en común.

«Benja se fue a Chile y vino muchos fines de semana para ver a Magnolia y se quedaba en casa. Se fue dando todo muy en paz, sin conflictos… Sé que se han dicho muchas cosas y eso pasa cuando uno no habla», explicó.

Además descartó que el término haya sido por alguna infidelidad del actor, como se rumoreó en la prensa transandina: «Tuvimos una relación hermosa de mucho cariño… Yo lo adoro, es un padrazo, ha sido un novio espectacular. Tenemos que charlar y ver qué pasa… Es muy duro todo esto y a mí me cuesta demostrar cuando estoy mal o vulnerable. Cuando tenés hijos no te queda otra que estar bien y feliz. No fue traumático porque fue todo muy charlado, muy sano… Fuimos muy maduros los dos: cuando hay amor e hijos de por medio tiene que ser así».