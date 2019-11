Si hay personas que han tenido que ver de todo son los trabajadores de Google Maps. A pesar que han pasado 15 años desde el lanzamiento del servicio, siguen sorprendiéndose cada cierto tiempo con imágenes desconcertantes.

Una de estas fue compartida por la plataforma recientemente en su perfil de Twitter, y la verdad es que es bastante extraña. «Sin palabras», afirman desde Google Maps en el tuit.

We have no words. pic.twitter.com/7IaacET8o9

— Google Maps (@googlemaps) November 14, 2019