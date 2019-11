Esta mañana Bienvenidos contó con la presencia de los diputados Gonzalo Winter (CS) y Camila Flores para comentar sobre la rebaja del 50% de la dieta parlamentaria.

Pero además a Flores se le consultó sobre el escándalo en el que se vio envuelta su colega, Aracely Leuquén (RN), la que terminó expuesta en unos registros en estado de ebriedad y golpeando a una trabajadora de un bar en Las Condes.

En el programa la diputada contó que es amiga de muchos años de Leuquén y aseguró que su colega estaba pasando por un difícil momento personal, que la llevó a tomar alcohol, mientras estaba en un tratamiento con medicamentos.

Ella además valoró el hecho de que la ‘honorable’ ofreciera disculpas públicas. «Siempre es importante reconocer el error. Claramente ella está con ayuda, con un tratamiento, por lo tanto hay un reconocimiento de su parte, y eso es valorable desde el punto de vista humano”, dijo Flores.

La diputada invitada al matinal solidarizó en todo momento con Leuquén, justificando su actual hasta con la crisis social del país. «Este estallido social nos ha jugado un poco con las emociones. Puede que haya gatillado. En situaciones personales estas cosas pueden agudizar todo», explicó.

En eso, el diputado Winer intervinó y rechazó esta justificación, ya que aludió que como diputada ella debería tener una conducta ejemplar, especialmente ahora que la clase política está deslegitimizada ante las personas.

Quien se sumó a este rechazo fue la propia panelista del programa, Raquel Argandoña, quien increpó a Camila «Si usted es tan amiga de ella como dice… ¿por qué no le dijo que pidiera licencia?», cuestionó.

La diputada respondió bien tajante. «Yo no le voy a decir a usted lo que yo hago o no hago con mis amigas. Usted no tiene por qué creer que yo no lo haya hecho», le dijo a la panelista agregando que si diera la respuesta en ‘cámara’ hablaría mal de ella.

Pero la diputada no se esperó el contragolpe de la ‘Quintrala’. «En cámara, porque fuera de cámara sí lo ha hecho», le lanzó.

Ante esto, Flores se vio sin palabras. En un momento, se vio cómo Arandoña se retiró de la conversación, pero se desconoce la razón.

Como era de esperar el momento fue de lo más comentado en Twitter, donde hubo todo tipo de opiniones.

Acá puedes revisar algunas:

Camila Flores dijo que a cualquiera le podía pasar lo de Aracely Leuquen. Porque, obvio, ir a un restaurante a Las Condes en horario de trabajo, no querer pagar, tirarle comida a los trabajadores, agredirlos e intentar meterles la boleta en la boca es super típico para todxs o no — pame⚡ (@pameinterrupted) 21 de noviembre de 2019

Camila Flores SIEMPRE puede ser peor. Ni se inmuta en decir en tv que a cualquier persona le puede pasar lo de la diputada Leuquen? De seguro habla por sí misma porque yo ni cagando empiezo a tirar comida en un local e intento meterle la boleta en la boca a una trabajadora. — antonia (@odassku) 21 de noviembre de 2019

JAJJA la Raquel se cagó a Camila Flores. Dijo que ella no puede andar contando sobre lo que conversa en privado con su amiga, la curaita, y la Raquel le responde «En cámara, PORQUE FUERA DE CÁMARA SÍ LO HA HECHO» — 4l31n4dn4t🔥 (@aleinadnat) 21 de noviembre de 2019

Que insoportable Camila Flores, defendiendo lo injustificable y Raquel dándole donde le duele 😁 — Romina (@rominapmatus) 21 de noviembre de 2019

POR QUE SACARON A LA RAQUEL Y DEJARON A LA NEFASTA DE CAMILA FLORES 🤬🤬🤬🤬🤬🤬#Bienvenidos13 — Judcarv (@Judcarv1) 21 de noviembre de 2019