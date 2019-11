En Bienvenidos una vez más se discutió unael tema de las pensiones y cómo mejorar estos ingresos de los chilenos. Por esto estuvieron en el panel figuras como Heraldo Muñoz, Juan Antonio Coloma, Soledad Alvear y Andrés Allamand.

Fue en este contexto que se vivió un tenso ‘round’ cuando discutían respecto a si era posible aumentar considerablemente las pensiones. Así es porque la «pelea» fue entre los periodistas Polo Ramírez y Mauricio Jürgensen.

Ramírez partió comentando que se debía ser realista a la hora de hablar del aumento de pensiones y sueldos, pues no había plata para todo. De hecho, comparó la realidad chilena con la de una familia común y corriente, asegurando que hay dos opciones: o se gasta lo que se tiene o nos endeudamos para cumplir con todo lo que se exige.

Fue ahí cuando Jürgensen lo interrumpió diciendo que lamentablemente esa no es la realidad chilena porque solo algunos son los que viven tranquilos y otros no pueden decidir si se endeudan o no porque simplemente no tienen otra opción, y eso aumenta la desigualdad de la que hoy nos quejamos.YTras

Tras esto Polo se mostró un tanto ofuscado y continuó con su punto respecto a establecer prioridades y ser responsables, a lo que Mauricio le contestó: “Precisamente por eso estamos como estamos pu’ Polo, porque vivimos pensando en cómo nos van a ver afuera, que el ránking, etc…“.

Ya bastante más molesto, el conductor Tele13 AM, le dijo: “Pero si yo no estoy diciendo eso (…) si me rebates que sea sobre lo que yo estoy diciendo (…) Entonces no tengo derecho a argumentar, si quieres me callo el resto de la mañana“.

Por su parte Tonka intervenía diciendo que dejaran a Polo terminar su punto, Jürgensen simplemente agregó: “Pero no te enojes así po’ Polo“.

“A lo que yo voy, como la plata no alcanza para todo, hay que establecer prioridades. ¿Cuáles son esas prioridades? El realismo y la responsabilidad nos permite establecer por dónde hay que actuar y cuál es el nivel al que se puede llegar“, agregó Ramírez para terminar su punto.

Como era de esperar el tenso momento traspasó la pantalla y en redes algunos televidentes se expresaron, en su mayoría, en contra de Polo Ramírez.

Recordemos que la popularidad del periodista ha bajado considerablemente estas últimas semanas debido a sus posturas un tanto rígidas y conservadores respecto al descontento social y por algunas frases desafortunadas como cuando dijo que sabía que existía desigualdad en el país pero no creía que molestara tanto.

Polo Chanta en que país vives #Bienvenidos13 — Arturo (@Arthur_Patagon) November 4, 2019

Polo eres un defensor de lo poderosos de este país, me da asco ver tu empatía con estas lacras de la política! Eres un enemigo del pueblo polo faldero de los politicos #Bienvenidos13 — Catalina L.Quelempan (@LobosCatalina) November 4, 2019

#Bienvenidos13 Polo Ramírez …bájate de la tanqueta…sácate el uniforme de milico…suelta el fusil…y opina como civil….aunque para ti sea imposible…informar también es educar… — jeshu (@jesusdiazhenri1) November 4, 2019

#Bienvenidos13 Polo Ramirez grita en su matinal. Tengo la tele predida en el único canal q se ve en este pueblo y el weon de Polo Ramirez se pone a gritar, a perder la paciencia, a lo dueño de fundo. Qué falta de respeto, qué weon mas facho y nefasto. — Dana Torres (@danaenlaplaya) November 4, 2019

#Bienvenidos13 pésimo ejemplo el de las 100 lucas @ramirez_polo todos los que nos vemos obligados a endeudarnos a fin de mes entendimos a lo que se refería Mauricio. — jimmy urra (@2Urra) November 4, 2019

Coloma, Alvear y Polo, el Facherio en su máxima expresión!!! 🤢🤢🤢#bienvenidos13 — Avada Kedavra (@CristianUko) November 4, 2019

Que pena escuchar una vez mas a Polo Ramirez haciendose el ofendido, resguardando a los empresarios y haciendose el que no entienda que el problema de fondo es la Constitucion. Hasta Tonka lo entiende mejor.Vamos Chile Caramba, Chile no se Rinde!!! #Bienvenidos13 — vivian ruiz bonise (@monguelen) November 4, 2019