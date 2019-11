Profe emplaza a Iván Moreira en Bienvenidos y él se negó a responder

Este jueves estuvo invitado a Bienvenidos Iván Moreira quién se negó a responder el emplazamiento de una profesora.

Resulta que el matinal de Canal 13 se encontraba entrevistando a los vecinos de la comuna de la Cisterna y fue durante este despacho que una joven profe se acercó al micrófono del periodista para dar su opinión.

«Qué bueno que estemos hablando de delincuencia ahora, sobre todo acá en La Cisterna que nos tienen súper botados los Carabineros, que están ocupados haciendo otras cosas, como reprimir a los estudiantes cuando hacen barricadas», partió diciendo Rocío.

Pero rápidamente se fue hacía dos de los panelistas de hoy en el programa: Iván Moreira y Gonzalo Müller, este último estable en «Bienvenidos».

«Lo que más me duele, sobre todo del ’13’, es que está Iván Moreira y Gonzalo Müller hablando de delincuencia. Iván Moreira debe 38 millones a Penta. Gonzalo Müller 125 millones a Soquimich. Y están ahí, hablando de nosotros, de los delincuentes, ¿con qué cara? ¿no les da vergüenza sentarse ahí y hablar de nosotros?», los emplazó.

Tras esto Tonka Tomicic le dio la palabra a los aludidos: «Referente a insultos y mentiras no, ¿pa’ qué? no me voy a poner a pelear con una persona que yo sé que… no, prefiero que no, no voy a entrar en una polémica de esa naturaleza con mentiras y falsedades no se logra nada», atinó a decir Moreira.

Revisa acá el momento:

Rocío, repasando en vivo al Senador Iván Moreira y al nuevo panelista y analista Gonzalo Müller: ¿Con que cara hablan ellos dos de delincuencia? 💥🔥🔥 https://t.co/wF22eJQkiF — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) November 28, 2019

otra opinión similar a la profe Rocio, en el mismo matinal, la gente no es weona!!! https://t.co/IKOVyINCXD — Francisco López (@panchoalucino) November 28, 2019

Pero eso no es todo

El senador conversó en el matinal sobre lo sobrepasado que está Carabineros. Revisaron el audio filtrado por un coronel y también la aprobación por parte del Senado de la Ley anti encapuchados.

Fue en ese momento que el senador aprovechó las cámaras e hizo una petición al presidente Sebastián Piñera.

«El presidente tiene las facultades para decretar un Estado de Emergencia. Yo le pido a Piñera que la decrete ahora, los militares deben salir a las calles, la gente lo ha pedido, los narcotraficantes y los delincuentes están atacando a la gente”, dijo el senador.

¿Qué te parece?