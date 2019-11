Hace un par de días, el reconocido director de cine Martin Scorsese lanzó una serie de críticas en contra de las cintas de Marvel, las cuales generaron gran polémica a nivel mundial.

La respuesta de los actores, trabajadores del estudio y el mismo Kevin Feige, no se hicieron esperar y ahora fue el turno de la bella actriz Scarlett Johansson.

En entrevista con The Hollywood Reporter, la artista señaló que «ciertamente hay un lugar para todos los tipos de cine hoy en día», agregando que «las personas absorben el contenido de muchas maneras diferentes. En realidad no entendí totalmente esa afirmación, porque creo que necesitaba una idea de lo que significaba exactamente. Porque a mí me pareció un poco anticuado».

Pero «Black Widow» trató de darles una vuelta a las críticas y comentó que «alguien me señaló que tal vez lo que significaba la declaración era que no hay espacio para películas más pequeñas, porque el cine está ocupado por estos enormes éxitos de taquilla, y las películas más pequeñas no tienen oportunidad en el teatro, lo cual no tuve realmente considerado pensar y es un punto válido».

La actriz de Lost in Translation finalizó sus comentarios diciendo que hay cambios en la industria del cine con respecto a lo que la gente consume, pero eso no quiere decir que obras vayan a desaparecer.