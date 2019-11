«Todo cae por su propio peso”: Lelo se suma a las funas contra Karol Lucero

Una de las funas que más ha estado presente en las manifestaciones desde que comenzó el estallido social es hacia Karol Lucero.

Tanto fue así que él mismo tuvo que salir a pedir explicaciones a través de su Instagram mediante un extenso video de 20 minutos.

Ahota Lelo otro exchico Yingo publicó una imagen de Karol Dance marchando con el siguiente descargo: «Siento que hacerse la víctima es fácil!!! A mi me han hecho mierda muchas veces en la TV, hasta tú mismo Karol hablando mal de mí en la radio, siendo que no somos amigos y tampoco tenemos confianza como para tratarme de la manera que me trataste alguna vez…», indicó.

«Lo único que puedo decir es que todo cae por su propio peso y el karma sí existe!! Todas las cagadas que te mandaste ya están hechas y por eso ya la gente no te quiere… Cuando hagas un cambio de actitud real, puede que el pueblo chileno te vuelva a querer otra vez!!!«, finalizó.