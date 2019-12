Actores de Grease sorprendieron a fans en Florida

John Travolta y Olivia Newton-John sorprendieron a la gente que se encontraba en West Palm Beach, en Florida. Así es ya que los aristas irrumpieron en el evento musical Meet N’ Grease, en donde se homenajea a la icónica cinta, caracterizados como sus personajes populares: Danny Zuko y Sandy.

«La primera vez que nos disfrazamos desde que hicimos la película. ¡Qué emoción!», escribió la bella actriz australiana en Instagram.

Por su parte Travolta dijo que «#Grease is still the word», en la misma publicación en donde compartió fotos y videos del celebrado momento.

El legendario atuendo con el que llegaron los actores fueron exactamente los mismos con que los que ellos saltaron a la fama en el film estrenado hace 41 años: chaqueta de cuero, jeans y un jopo él y falda con chaqueta amarilla ella.

Este es el primer reencuentro en público de los actores desde agosto del año pasado, en una proyección especial con motivo del 40 aniversario de «Grease» que se hizo en la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en Nueva York.