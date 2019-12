Este lunes comenzó a emitirse la nueva teleserie de Mega «100 días para enamorarse», pero ya ha recibido hartas críticas en redes.

Como por ejemplo La llegada de Laura (María Elena Swett) a Chile no dejó a nadie indiferente y no precisamente por su arribo. Resulta que la locación en la que se grabó la escena del aeropuerto corresponde a los pasillos del edificio de TVN, cuestión que para los tuiteros no pasó piola.

Algunas se enfocaron en lo «raro» de ver las dependencias de un canal en las pantallas de otro. Incluso no faltó quien vinculó la escena al éxodo de actores de TVN, en especial los que permanecieron durante años en la hoy extinta área dramática de la señal estatal.

#100DiasParaEnamorarse usando los pasillos de Bellavista 990 como aeropuerto, igual cuando el equipo de la teleserie trabajaba para @TVN. Así nunca se irá la sensación de que esta no es una teleserie nocturna generacional más 😅 — Chile_Noveleros (@FiccionCeAcheI) 10 de diciembre de 2019

#100diasparaenamorarse Cuando ves que La escena del «aeropuerto» son las dependencias de TVN pic.twitter.com/4nKEZJVhes — Pachi (@lokillapachy) 10 de diciembre de 2019

#100DiasParaEnamorarse es idea mía o la escena del aeropuerto la grabaron… EN EL EDIFICIO DE TVN!!!??? Debe estar re cagado de plata el canal de todos los chilenos para arrendar sus instalaciones a otro canal para grabar sus teleseries xD — B-see-you (@Boriseeyou) 10 de diciembre de 2019