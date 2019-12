El portugués no asistió a la ceremonia seguramente sabiendo de antemano que no iba a ser el ganador.

Esta semana se celebró la ceremonia del Balón de Oro que entrega la revista France Football. Uno de los grandes ausentes fue Cristiano Ronaldo, quien se excusó previamente con la organización por no poder asistir.

El portugués señaló que ya tenía otros compromisos que le hacían imposible viajar hasta el Théâtre du Châtele en Paris. Sin embargo, la ausencia del cinco veces ganador del trofeo se hizo sentir, aunque seguramente sabía de antemano que no iba a ser el ganador esta vez.

De todas formas el delantero de la Juventus fue criticado por no hacerse presente. Uno quien no estuvo de acuerdo con su ausencia fue su ex compañero en el Real Madrid Luka Modric.

“El fútbol se trata de respeto y cuando no ganas tienes que estar ahí porque se celebra el fútbol como hoy. Yo por eso estoy aquí, esto es muy simple”, dijo el ganador del Balón de Oro en 2018.

Otro que se refirió a la ausencia del portugués fue Virgil van Dijk, quien también estaba en la carrera para quedarse con el galardón, sin embargo, su tono fue más bien irónico.

“Cristiano no estará aquí esta noche, así que es un rival menos (por el Balón de Oro) por el que preocuparse”, fue lo que le dijo un periodista al defensa del Liverpool.

“Pero, ¿de verdad era un rival?”, fue la irónica respuesta del holandés.

Finalmente el galardón recayó en Lionel Messi, logrando su sexto Balón de Oro, convirtiéndose en el futbolista que más veces lo ha ganado en la historia.