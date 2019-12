Cristiano Ronaldo es uno de los mejores jugadores de las últimas décadas. Club donde vaya, el portugués lo quiere ganar todo y así lo demostró en su paso por el Real Madrid, donde ganó en varias oportunidades La Liga y la Champions League.

Pero sus éxitos no son gracias solo a su indiscutido talento. Es sabido que el delantero de 34 años le dedica varias horas al día a entrenar y perfeccionarse, al punto que muchos podían considerar que el jugador tiene casi una obsesión con su preparación física.

Así lo cree Mehdi Benatia, ex compañero de CR7 en la Juventus, quien reveló un curioso episodio que vivió con el portugués y que le dejó en claro cuán importante es su entrenamiento y nivel competitivo.

“En un partido en Bérgamo ambos fuimos suplentes porque tres días después volvíamos a jugar y el míster hizo rotaciones. Cuando estábamos en el autocar, de regreso a Turín, Ronaldo me mandó un mensaje (por el móvil): ‘¿Qué harás ahora?’. A lo que le respondía que ‘son las once de la noche, me iré a casa, ¿por qué?’, le preguntó a modo de respuesta.

“Y me dijo: ‘¿Te apetece hacer una sesión de gimnasio? Hoy no he sudado, necesito ir al gimnasio, ¿no quieres acompañarme?’. Benatia le respondió que sólo quería ‘llegar a casa y sentarme delante de la tele’”, reveló el jugador franco-marroquí según recoge Mundo Deportivo.

Benatia agrega que mientras todos se preparaban para salir, Cristiano se vistió con ropa deportiva para ir a entrenar casi a medianoche. “Y mientras todos nos vestíamos de calle (para regresar a casa) él se vistió de corto, cogió su música y se fue al gimnasio”, señala.

Y el francés se percató de la obsesión que tiene CR7 con el fútbol y su rendimiento. “Y entonces pensé que este tío no es normal. Cuando lo vives de cerca como yo tuve la suerte de hacerlo lo respetas todavía más que antes. Ha sacrificado toda su vida por el fútbol”, agregó.