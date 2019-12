Un compañero de pega le hizo ver que el animal que había socorrido era salvaje y no doméstico

Eli Boroditsky, es un vecino de New Bothwell, en la provincia de Manitoba, Canadá, quien vivió una experiencia que no olvidará. Él pensaba que ese día sería como cualquier otro, pero mientras se dirigía en la mañana a su trabajo, algo cambió su rutina.

El hombre conducía su automóvil camino al trabajo cuando, de repente, un animal se cruzó en su camino y lo atropelló. Salió del vehículo y decidió socorrerlo, pensando que era un perro.

Para ayudarlo, lo subió a su auto, en el asiento de atrás, y se lo llevó a su centro de trabajo. «Pensé que era un pastor alemán o un husky», aseguró Boroditski a la CBC, lo que demostró su desconocimiento en razas de perros.

'I thought it was a German shepherd or a husky,' said man who hit, picked up coyotehttps://t.co/nNOoHdgQsm pic.twitter.com/0ddja1ebJd

— Nelly Gonzalez (@NellyonCBC) December 2, 2019