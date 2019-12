Ronaldinho: «Lionel Messi no es el mejor de la historia»

Tres años, cuatro meses y 21 días. Ese fue el tiempo que coincidieron Ronaldinho y Lionel Messi en el FC Barcelona dirigido por Frank Rijkaard, donde conformaron una combinación letal.

Aunque el brasileño hace ya varios años que dejó el cuadro culé, siempre es una voz autorizada para hablar de fútbol y nunca se deja de lado su parecer sobre Messi, el que para muchos es el mejor futbolista de todos los tiempos.

Ronaldinho fue consultado a raíz del sexto Balón de Oro que recibió el argentino hace algunas semanas, a pesar de que reconoció que no le gustan las comparaciones, según señala Marca.

“Me alegro por Messi porque es un amigo, además de que ha sido un estandarte del Barcelona​. No me gustan las comparaciones, porque es difícil identificar quién es el mejor de la historia. Ahí están Diego Maradona, Pelé, Ronaldo…”, dijo el ex futbolista en medio de un partido de exhibición que estaba dando en México.

“No puedo decir que Messi sea el mejor de la historia, pero sí que es el mejor en su época”, dijo Ronaldinho, dejando en claro el alto nivel del argentino, pero que claramente no le gusta compararlo con otros jugadores.