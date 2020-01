En un reciente capítulo de Pasapalabra Julián Elfenbein y una de las invitadas Belén Mora intercambiaron un tenso diálogo y según muchos ella tuvo una actitud fría.

Lo primero sucedió cuando el animador le insistió a «Belenaza» para que respondiera en la Pista Musical. «Puedes cantar», le dijo, lo que generó no agradó a Mora: «¿Me puedes dejar pensar, por favor?«, respondió.

La actriz se mostró con una cara seria durante gran parte del juego, por lo que el conductor le consultó si estaba molesta: «No estoy molesta, cuando me frustro pongo esta cara. Uno viene a ayudar al compañero y me decepciona no poder ayudarlo más. Me involucro en las cosas que decido participar», explicó.

Luego, antes de que adivinara la canción que sonaba, Elfenbein le preguntó: «¿Tocaste? (para responder)», a lo que la humorista respondió: «¿Tengo que tocar para tararear?».

Tras esta tajante respuesta, Julián la encaró: «¿Belén, estás bien, estás molesta conmigo«, preguntó. A lo que Mora aseveró: «no todo gira en torno a ti Julián, baja el ego, en serio bájalo«.

La actitud de la humorista fue bastante comentada en redes sociales, donde la mayoría la criticó. Incluso un usuario le comentó en Instagram sobre esto, a lo que «Belenaza» se justificó: «ese día estaba muy enferma y me sentía físicamente muy mal. Traté de disimular el malestar, pero no soy tan buena actriz. Así que estaba aún más irritable que de costumbre«, aseguró.

