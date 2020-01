Una vez más Los Simpson «han salido al baile» ya que los usuarios de Twitter nuevamente han asegurado que la popular serie predijo una situación que pasa en la vida real. Esta vez, se trata de la llegada del Coronavirus.

Esta enfermedad, nació en Wuhan, China, y hasta el momento ha causado la muerte de más de 100 personas y miles de contagiados.

Not quite accurate but did the Simpsons once again predict that there was gonna be a deadly virus outbreak? #coronavirus pic.twitter.com/sc7KDbjAqH

— Luke Meggitt (@meggitt95) January 20, 2020