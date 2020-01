Tras el escándalo de Cambridge Analytica, donde se supo que se vendieron los datos de millones de usuarios de Facebook y que fueron utilizados para manipular e influir en las pasadas elecciones presidenciales de Estados Unidos y el Brexit, la red social fundada por Mark Zuckerberg ha estado bajo la lupa por no velar por la privacidad de sus usuarios.

Pero a pesar de las críticas, Facebook no cambiará sus políticas para impedir que si divulguen noticias falsas o contenido que manipule o influye en la decisión del usuario, de cara de las próximas elecciones de Estados Unidos.

El que no estuvo de acuerdo fue Mark Hamill, quien decidió cerrar su cuenta de la red social. “Estoy tan decepcionado de que Mark Zuckerberg valore más las ganancias que la veracidad. Así que he decidido eliminar mi cuenta de Facebook”, escribió en su cuenta de Twitter.

So disappointed that #MarkZuckerberg values profit more than truthfulness that I've decided to delete my @Facebook account. I know this is a big "Who Cares?" for the world at large, but I'll sleep better at night. #PatriotismOverProfits 🇲🇾>💰 https://t.co/seb2eJMTo6

— Mark Hamill (@HamillHimself) January 12, 2020