Un tenso momento se vivió el en el Miss Global, concurso de belleza realizado en Oaxaca, México, ya que una de las finalistas denunció fraude y que el certamen estaba arreglado.

Se trata de Yesenia Orozco, Miss Colombia, quien no soportó, según ella, las irregularidades y la “corrupción” que hubo en el concurso, denunciándolo en pleno escenario frente a todas las cámaras y personas que se encontraban presentes.

“¡Es un fraude, es un fraude! Hay una corrupción inmensa en México y no es justo, no es correcto lo que están haciendo aquí. Es una falta de respeto para todas las mujeres que están aquí”, comenzó a diciendo a viva voz.

En la primera fase del concurso participaron 60 mujeres, donde no se registró ningún problema. Las irregularidades comenzaron cuando Van Pham, presidente de la organización, decidió incluir a Karolína Kokesová de República Checa en la ronda de las 10 finalistas.

En la siguiente fase se volvieron a incluir a otras siete participantes. Luego se escogieron a 11 de las concursantes en lugar de cinco, previo acuerdo del presidente con el jurado del certamen.

La ganadora del concurso fue precisamente Kokesová de República Checa, lo que generó la molestia de varias participantes, incluida ,Miss Colombia, quien decidió denunciar públicamente que el concurso estaba arreglado.

“Es inaceptable la falta de respeto, la falta de dignidad y no lo acepto. Vine a México, primera vez que he estado en México. Me parece una gente linda, una gente hermosa y nos hacen quedar mal a nosotros como latinos”, fue parte de lo que dijo arriba del escenario recibiendo el apoyo de algunas de las participantes.

Pero no fue el único lugar en el que Orozco denunció lo ocurrido en el evento. A través de su cuenta de Instagram lamentó lo ocurrido lo que calificó como una “experiencia desagradable”.

“Que gran desastre que viví en México. No es culpa de la gente, todos fueron muy lindos conmigo. Pero odio las injusticias, la corrupción, la falta de respeto, la falta de ética. Estuve 1 mes sin mi hija con el propósito de demostrarle cosas grandes. Pero lamentablemente no salió como lo había planeado. Todo fue un desastre al final. Que experiencia tan desagradable”, dijo a través de la red social.

Por su parte, la organización del Miss Global no ha emitido comentarios al respecto.