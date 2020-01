Este jueves una joven se convirtió en viral tras protagonizar una violenta escena en el Aeropuerto de Santiago. Ella fue captada agrediendo e insultando descontroladamente a personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil en el Aeropuerto de Santiago.

Todo partió porque una de las pasajeras, que según los presentes estaba en estado de ebriedad, no quería pagar su equipaje de mano, por lo que comenzó a discutir con los trabajadores.

En el video se puede ver cómo la joven empieza a gritar descontroladamente que es «hija de un general», para posteriormente decir que la están tratando mal.

Mientras gritaba, un funcionario de la DGAC le decía «yo no la he tratado mal, tranquilícese».

Tras esto, la chiquilla le respondió lo siguiente: «¿Qué wea? ¿Qué les pasa? (…) Soy hija de un general de Concepción y me están tratando como el hoyo (sic)».

“Soy hija de un general” Así son estos “patriotas” radiografía perfecta de la Derecha chilena, los votantes de UDI y RN. Creen estar por sobre todo y todos. Este es el chile que hay que cambiar de una vez por todas pic.twitter.com/7FvivSVkTz — Pillerin 👍 (@Pillerin_) January 23, 2020

Horas después de la polémica, Karla Richter, la protagonista del video, decidió aclarar la situación a través de Facebook, explicando que «si dije que era hija de un general fue porque me detuvieron junto con mi compañera y no iba a dejar que la torturaran, que fue lo que me hicieron a mí y bien poco me importa porque me han violado y torturado compañerxs (sic)«.

Y en esta jornada eliminó la publicación y las imágenes de su perfil: