En septiembre de este año, se van a cumplir 9 años del accidente en Juan Fernández, donde murieron 21 personas, que iban a reconstruir el archipiélago, luego del terremoto del 27F. Fue en esta emergencia, donde el animador de TVN, Felipe Camiroaga, perdió la vida.

Últimamente, la figura de Felipito, ha tomado importancia, pues ha estado presente en medio de las protestas tras el estallido social de octubre pasado.

Es a raíz de esto, que su hermana Soledad Camiroaga, se sinceró en una entrevista con Publimetro, donde comentó que este tiempo no ha sido fácil de llevar y que actualmente está viviendo en la casa que el animador tenía en Colina, donde continúa el legado de Felipe y cuida de los animales que eran tan importantes para él.

Colina me llena el corazón, ya que es un lugar muy especial para mí y mi familia. Vivir en medio de la naturaleza, cuidarla, compartir con la gente que trabaja y ama esta zona al igual que yo, es un verdadero privilegio. Lo tomo como un regalo”, comentó Soledad.

Además agregó que: “Me siento feliz y orgullosa de trabajar y mantener con mucho esfuerzo este santuario, donde me siento muy segura y tranquila. Pero no lo hago sola, trabajan conmigo personas que son mis manos y mis ojos, y me ayudan a cuidar a cada uno de los animales. Hemos formado una linda familia junto a ellos y los animales que nos llegaron de herencia de un hermano maravilloso”.

Asimismo, se sinceró con respecto a cómo ha sido sobrellevar la pérdida del animador: “Me ha costado mucho superar el duelo de mi hermano Felipe, ya que estaba recién sobrellevando la partida repentina de mi madre por una triste enfermedad, cuando sucedió el terrible accidente donde él muere, además las circunstancias en que sucedió y la forma en cómo se desarrolló la investigación”.

Finalmente, la fotógrafa se refirió al accidente que vivió el avión Hércules de la Fach, en diciembre pasado.

“Me dio mucha tristeza por lo que estaban pasando las familias. Yo sé que es un infierno. Uno de los dolores más grandes y desgarradores que he sentido. Por eso publiqué en Twitter mi comentario. Pensé que con el accidente del 2011, que dejó 21 familias devastadas, habíamos aprendido algo y mejorado nuestros protocolos de aviación”, expresó.