Actriz de «Guardianes de la Bahía», Yasmine Bleeth, luce irreconocible

Si bien dejó de emitirse hace años «Guardianes de la Bahía» sigue siendo una de las series más recordadas y para que decir sus lindas protagonistas.

Precisamente una de ellas es Yasmine Bleeth quien con solo 25 años se unió al elenco en 1993. En la producción, llegó a hacer de hermana de Stephanie Holden (Alexandra Paul) en un único capítulo.

Sin embargo, fue tal su popularidad y encanto, que David Hasselhoff (protagonista y productor de show de televisión) le pidió que se quedara durante cuatro años más. Fue así como en 1997 abandonó la producción convertida en toda una estrella de Hollywood.

Pero la gran duda en ese momento fue si efectivamente ella se retiró de la serie o fue despedida. Años más tarde, el productor Douglas Schwartz contó en la revista Esquire que Bleeth, de 51 años, fue despedida por su adicción a la cocaína, citó el Daily Mail.

«Era demasiado difícil tratar con ella», explicó Schwart sobre la chiquilla, quien siguió haciendo varios trabajos en cine y televisión tras «Guardianes de la Bahía», los que no fueron relevantes o prosperaron como ella esperó.

Desde esos años no se ha sabido mucho de ella a nivel profesional. Pero hace unos días medios británicos publicaron imágenes de Bleeth paseando a su perro en Los Ángeles, donde se le ve completamente irreconocible.

Baywatch star Yasmine Bleeth, 51, takes her dog for a walk in LA… nearly two decades after quitting Hollywood pic.twitter.com/bpFqSeZXgm

— spacewoman reporter (@SpacewomanR) February 19, 2020