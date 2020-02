Estos son los ganadores de los premios Oscar 2020

Una jornada histórica se vivió la noche del domingo recién pasado en Hollywood. Los premios de la Academia sorprendieron con grandes ganadores, siendo la sorpresa de la noche la película surcoreana «Parasite», la cual se llevó 4 galardones: «Mejor Película», «Mejor Director», «Mejor Película Internacional» y «Mejor Guion Original».

Aquí te dejamos la lista de los ganadores de las principales categorías:

Mejor Actor: Joaquin Phoenix, Joker.

Mejor Actriz: Renée Zellweger, Judy.

Mejor Actor de Reparto: Brad Pitt, Once Upon a Time… in Hollywood.

Mejor Actriz de Reparto: Laura Dern, Historia de un Matrimonio.

Mejor Película Animada: Toy Story 4.

Mejor Canción Original: Elton John, (I’m Gonna) Love Me Again, Rocketman.

Mejor Banda Sonora: Joker, Hildur Gudnadottir.

Mejores Efectos Especiales: 1917.

Mejor Diseño de Producción: Once Upon a Time… in Hollywood.

Mejor Película: Parasite.

Mejor Guion Original: Parasite.

Mejor Película Internacional: Parasite.

Mejor Director: Bong Joon-ho, Parasite.