Joaquin Phoenix se lleva el Oscar como «Mejor Actor»

Tal y como ha sido la tónica en esta temporada de premiaciones en gringolandia, el actor Joaquin Phoenix, nuevamente se llevó un galardón para la casa. Sin embargo, en esta oportunidad, coronó con broche de oro ya que se llevó el más importante.

Phoenix, quien dio vida al Joker, ganó la categoría de «Mejor Actor», dejando atrás al actor español Antonio Banderas («Dolor y Gloria»), al protagonista de «Once Upon a Time… in Hollywood» Leo DiCaprio, Adam Driver («Historia de un Matrimonio») y Jonathan Pryce («Los dos Papas»).

“Estoy tan lleno de gratitud en este momento y no me siento por encima de ninguno de mis compañeros nominados o de nadie en esta sala, porque compartimos el mismo amor, el amor por el cine y esta forma de expresión me ha dado la vida más extraordinaria, no sé qué sería de mí sin ella”, fueron las palabras del actor tras recibir el máximo reconocimiento del cine estadounidense.

Joaquín Phoenix se convirtió en el segundo actor en recibir un Oscar tras interpretar al «Joker», luego de que en 2009 la Academia le entregara postumamente este premio a Heath Ledger.