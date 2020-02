El show que brindaron Jennifer Lopez y Shakira en el Super Bowl 2020 fue uno de los espectáculos más memorables de la historia del medio tiempo de la final deportiva, y por eso es lógico que todavía se hable del tema.

La propia JLo ha querido alargar la estela de su show y ha lanzado un reto en las redes sociales que ya ha conseguido ser seguido por un montón de personas. Se trata del «#JLoTikTok Challenge», y como su nombre indica, tiene mucho que ver con la aplicación de moda del momento: Tik Tok.

El desafío consiste en bailar parte de la coreografía con la que salió a escena JLo en el Super Bowl. La parte que los usuarios de las redes sociales están reproduciendo es justo la que muestra a la diva del Bronx descendiendo de la plataforma con mástil donde bailó. Y la verdad, hay imitaciones dignas de admiración.

Twitter: 25 seconds of flawless fashion & dancing Reality: 3 weeks, endless takes, and getting yelled at by my hubby for making us late for every event while I nailed the shot! I hope @JLo approves 🙏🏼 #JLoTikTokChallenge #Jlo #SuperBowlLIV pic.twitter.com/6c489OzyHf — Tiffany Chantell (@TiffanyChantell) February 19, 2020

Y tú, ¿te atreverías?