A un mes del trágico accidente que le quitó la vida a Kobe Bryant, su hija Gigi y a siete personas más, se realizó el funeral de la estrella de los Lakers en el Staples Center de Los Angeles, donde se reunió lo más graneado del baloncesto estadounidense.

En la ceremonia estuvo presente Michael Jordan quien no pudo contener las lágrimas al recordar a su compañero. “Kobe era mi hermano menor, éramos muy cercanos, un querido amigo aunque siempre nos querían comparar”.

Aunque en un funeral, más aún producto de una trágica muerte, es difícil y poco apropiado reírse, hubo uno de los presentes que logró alegrar por un momento el ambiente.

Se trata de Shaquille o’Neal, que recordó una anécdota que vivió con Bryan y que sacó carcajadas a los presentes. Se trata de un partido en que Bryant tenía molestos a sus compañeros por no pasar el balón.

“Les dije ‘ok, voy a hablar con él’. ‘Kobe, no hay un ‘I’ (Yo) en la palabra ‘team’ (equipo)’… y Kobe me respondió ‘Ya lo sé… pero hay un ‘me’ (yo), hijo de p…’ Así que me acerqué a los chicos y les dije ‘vayan por el rebote, porque no la va a pasar’”.