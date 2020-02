Ravani y fin del Japening con Ja: «Terminó por Ernesto Belloni»

Luego del show de Ernesto Belloni en Viña este martes, la jornada de hoy fue tema obligado en distintos programas y redes sociales.

El matinal de CHV no fue la excepción y allí Julio César Rodríguez expresó que justamente el estilo de Ernesto le trajo conflictos en su paso por el Japening con Ja. Tras oír esto, Eduardo Ravani, exdirector del Festival y miembro del recordado programa, lanzó un polémico comentario: “El Japening terminó por Belloni”.

Esta frase trajo reacciones de una, por lo que Eduardo explicó su revelación: “Nosotros teníamos un tipo de humor que todo el mundo conocía. El ingreso de Belloni provocó que nosotros tuviéramos que acceder a un humor visual que tenía pitos (sonido para ocultar malas palabras) y cosas que nosotros no habíamos hecho nunca”.

En este contexto, explicó que el comediante también estaba en Morandé con Compañía, y en ese programa tenía ‘chipe libre’.

“Se le permitió todo ahí. En cambio en el horario conmigo, tuvimos que poner muchos pitos. Nosotros tuvimos que frenar el Japening, porque no podíamos seguir a Belloni. Tanto así que dije, pongamos mujeres, sketch de este tipo. Una pelea constante que tuvimos, hasta que no podíamos seguir”, recordó el mítico ‘Sr. Zañartu’.

Además Ravani confesó que incluso cambió el nombre de su programa, ya que se vieron obligados a darle cabida a Ernesto y su personaje: Japening con Ja presenta el show del Che Copete.

Claro que llegó un punto durante el 2005, en que simplemente no se pudo más: “Al final dije ‘hasta aquí no más llegamos, no puedo seguir’. ¿Por qué? Porque era el estilo de Belloni, no puedo competir con él, ni acceder a eso (…) El Japening no iba a hacer sketchs subidos de tono, era ir en contra del programa”.

Al terminar su comentario «el señor Zañartu» fue enfático en decir que en ese tiempo habían dos Belloni en televisión: “Estaba el del Morandé, con garabato limpio, y que hacía lo que quería; y el del Japening que frenaba al programa”, cerró.