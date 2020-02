Lionsgate Movies ha compartido el primer tráiler de la próxima cinta de Saw titulada Spiral, que sería un spin-off, esto después de la filtración del video en mala calidad el pasado martes.

Esta producción protagonizada por Chris Rock, sigue la historia de un policía que investigará una serie de crímenes junto a su compañero interpretado por Max Minghella, para terminar en medio del extraño juego.

Samuel L. Jackson también aparecerá en la cinta interpretando al mentor de los policías, y acompañándolos en el misterio de la historia.

La cinta está bajo la dirección de Darren Lynn Bousman, quien ya se preocupó anteriormente de Saw II, Saw III y Saw IV.

Su etsreno está programado el próximo 15 de mayo en Estados Unidos.

A new game begins. Introducing #Spiral: From The Book Of @Saw – In theaters May 15. pic.twitter.com/fdpE94epbe

— Lionsgate Movies (@Lionsgate) February 5, 2020