Rompió el silencio: José Antonio Neme se sinceró en redes sociales sobre su despido de Mega

Como ya te hemos contado, el pasado 31 de enero, José Antonio Neme fue despedido de Mega junto a 75 trabajadores, por «necesidades de la empresa», según lo que contó el periodista en una entrevista con el diario La Tercera.

Pero pasadas dos semanas desde su salida, el ex lector de noticias decidió hablar sin censura sobre la situación, a través de un video en Instagram, donde además aprovechó de agradecer todos los mensajes de cariño y apoyo que recibió.

Te puede interesar: «José Antonio Neme fue despedido de Mega tras seis años en el canal»

«Estoy súper agradecido porque repara, en parte, el profundo dolor de un despido tan violento y, desde mi óptica, tan injusto» comenzó relatando Neme.

Junto con lo que agregó: «No les voy a mentir, fueron un par de días bastante duros, principalmente por lo sorpresivo que fue y porque siento que fue extremadamente injusto. A lo mejor no soy un profesional perfecto, pero soy un profesional, y creo no haber cometido ningún error grave como para haber merecido un despido de esas características».

Frente a su despido, Neme indicó que desde Mega no le dieron la posibilidad de renegociar su contrato, ni adaptarse a la nueva realidad económica que presentan los medios de comunicación.

«La verdad no se me dio ninguna oportunidad al fin de nuestra relación laboral» aseguró, además de comentar que logró aprender mucho durante su paso por el canal y conocer a grandes personas «que no tienen nada que ver con quienes tomaron la decisión en última instancia».

Para cerrar, Neme le agradeció de nuevo a sus seguidores y mandó un mensaje para quienes estén pasando por momentos difíciles. «Siempre hay una salida, aunque uno crea que no, siempre hay una salida. Un tremendo abrazo».