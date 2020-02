¿Aló Batman?: Murciélagos hicieron acto de presencia en Santiago Centro

Desde el miércoles pasado que los murciélagos se convirtieron en toda una celebridad en las redes sociales.

Esto a raíz de un caso ocurrido en la comuna de Santiago Centro, donde en un edificio en la calle Argomedo, se encontraron varios de ellos dentro de uno de los departamentos.

Según comentó Diego Almazabar al diario La Cuarta, este hecho habría ocurrido cerca de las 3 de la tarde, cuando su polola lo llamó casi con ataque de nervios producto de los murciélagos.

“Mi polola estaba con ataque de nervios, por la impresión y el susto, lo que es lógico. Nunca había pasado algo así. Tenemos una gatita pequeña y también estaba asustada, nos miraba y maullaba”, expresó.

Te puede interesar: «¡Lo Mejor!: Desarrollan método científico para evitar tenerle alergia a los gatos»

Además, agregó que cuando llamó a las autoridades le dieron pocas soluciones. “Me frustró mucho porque llamé al SAG, al Instituto de Salud Pública y a la municipalidad y no me dieron solución. Me decían que los atrapara y los llevara a sus oficinas, pero yo no se cómo se manipula un murciélago, era un riesgo que no me correspondía correr”.

Jorge Segura, encargado de Zoonosis de la seremi de Salud, comentó que: “Es muy importante que la gente sepa que un murciélago bajo ninguna circunstancia va a atacar en forma natural, solo cuando se sienta agredido. Es decir, cuando alguien vaya a tomar un murciélago ahí puede morder a la persona”.

“Si bien el murciélago es un animal reservorio de la rabia, en este caso lo importante que debe considerar la gente es, como punto uno, que es algo excepcional y, segundo, que si bien son reservorios, la cantidad o porcentaje de murciélagos que pudieran contagiar con la rabia es muy bajo”, agregó.

Cabe destacar, que esta especie está protegida por ley, así que no pueden ser exterminado.

Sin embargo, en caso de que te pase que te encuentres con un mini Batman en tu casa, aquí te dejamos un instructivo de cómo atraparlos.

Toma al animal con guantes gruesos, de esos de trabajo. Ten a mano cartulina, una caja o un tarro y cinta de embalaje. Luego cubre al murciélago con la caja y pon la cartulina debajo. Ponle cinta de embalaje y haz orificios en la cartulina para que pueda respirar. Lleva de inmediato a las autoridades sanitarias de la comuna.

Si por a, b, c, motivo fuiste mordido por uno, lávate la zona con abundante agua y jabón y anda a un centro de salud que te quede cerca para que te ayuden.