Seis regiones de Chile tendrán examen para detectar el coronavirus

Este jueves la subsecretaria de Salud, Paula Daza, anunció que el Gobierno ya implementará ciertas medidas respecto al coronavirus. En este sentido anunció que seis regiones de Chile tendrás un examen para detectar el virus, esto tras la reunión con el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom.

La autoridad indicó a Emol que Antofagasta, Valparaíso, Biobío, Araucanía, Los Lagos y la Región Metropolitana contarán con este examen detector.

«Va a llegar a Latinoamérica (el coronavirus), es un hecho imposible de evitar por la comunicación y globalización de los viajes», dijo la autoridad.

Como institución, Daza asegura que la llegada del virus no les da temor, pero sí admite que «tenemos que estar preparados para que, si llega un caso, tener una vigilancia adecuada para hacer un diagnóstico oportuno y para prevenir la propagación del virus».

El director general de la OMS, Adhanom, escribió en su cuenta de Twitter que le agradece a Chile «su compromiso con la preparación para el coronavirus y la solidaridad con la respuesta global. También discutimos los esfuerzos de Chile para un envejecimiento saludable y activo».

Recordemos que hasta el momento el Ministerio de Salud ha descartado que hayan posibles brotes del coronavirus en nuestro país.

Thank you for a productive meeting @pdazan, Vice Minister of Health #Chile. @WHO welcomes your commitment to preparedness for the #2019nCoV and solidarity for the global response. We also discussed 🇨🇱’s efforts on healthy and active aging. #EB146 pic.twitter.com/uUb6VcMARD

