Filtran las primeras imágenes de Keanu Reeves en el rodaje de Matrix

Para mayo de 2021 está programado para mayo de 2021. La cinta que se escribirá y será dirigida por Lana Wachowki, ya está en pleno proceso de grabación.

Pero ya se filtraron las primeras fotos de la nueva producción protagonizada por Keanu Reeves.

El actor fue visto grabando en el barrio chino de San Francisco, California. Esto sucede tiempo después de que las redes sociales se inundaran con rumores sobre una posible nueva película de Matrix. Las especulaciones finalmente terminaron con estas imágenes del actor. En estas se lo ve con chaqueta negra, camiseta negra y jeans, muestran el look similar a lo que se ha visto en la franquicia. Lo que no se puede esperar es el clásico look de Neo. Ya que de acuerdo a los registros el personaje no contará con su abrigo largo e incónicos lentes de sol. Básicamente, se espera que el personaje luzca como cotidianamente se ve Keanu Reeves.

Keanu Reeves en la filmación de #Matrix4. 😱 ¡Es una realidad! pic.twitter.com/g6NXhAU3Dx — Spoiler Time (@ItsSpoilerTime) February 6, 2020

Además de Reeves en el papel estelar (Neo), también estarán las actuaciones de Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett, Yahya Abdul-Mateen II y Neil Patrick Harris, entre otros.

Sin embargo aún no se sabe suficiente de Matrix 4 para saber qué estaba haciendo Neo en el lugar, ni su nuevo look. Lo único que queda esperar son más imágenes de la producción, además de la confirmación de la trama de la película.