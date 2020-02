Pep Guardiola es considerado uno de los mejores entrenadores de fútbol del último tiempo. Lo ganó todo cuando estuvo al mando del FC Barcelona y aunque actualmente el Liverpool le saca ventaja por más de 20 puntos a sus dirigidos del Manchester City en la Premier League, el catalán ha sabido triunfar en cada club que le ha tocado dirigir.

Pero Guardiola también tuvo su época de futbolista, de la que poco y nada ha hablado, hasta ahora. Recientemente concedió una entrevista al youtuber DjMaRiiO, en la que reconoce que no era tan bueno y que le faltaban algunas condiciones.

“Era un centrocampista lento, no tenía tiro, no tenía dribbling, juego aéreo pobre, no era rápido. A veces me veo en algún partido de época y pienso que ahora no jugaría”, reconoció.

Aunque el catalán asegura que no tenía las mejores aptitudes para el fútbol, jugó 11 temporadas en el FC Barcelona y fue parte del “Dream Team” de Johan Cruyff que ganó la Champions League de la temporada 1991/92.

“Yo creo que la forma de jugar del FC Barcelona me ayudaba. En otro sitio no hubiera sobrevivido”, dice respecto a su paso por el cuadro culé bajo la dirección de “El Flaco”.

Además se refirió a la diferencias entre la época en que le tocó jugar y el fútbol que se practica en la actualidad. Guardiola está consciente que hoy en día hay muchas más herramientas que hace un par de décadas, lo que permite sacar el máximo potencial de un jugador.

“Ahora están mucho mejor preparados, no digo que los de ahora sean mucho mejores que los de antes, pero ahora los cuidamos, hay tecnología que facilita el aprendizaje”, señala.

El DT del City recuerda que antes no existían todos los profesionales que hoy intervienen en el rendimiento de un futbolista y que son determinantes en el éxito de un equipo.

“Antes se ponían dos ideas en la pizarra y a jugar, ahora es distinto. Los médicos, los fisios, los controles de todo, nutricionistas… El nivel de precisión ha aumentado muchísimo”, agregó.