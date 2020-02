La ‘salida nocturna’ de un coyote y su amigo tejón que maravilla a la web

Un video de un coyote y un tejón cruzando por una alcantarilla de una carretera de San Francisco, Estados Unidos, ha maravillado a los usuarios de las redes sociales y muchos dicen que ni Pixar hubiera retratado tan bien una amistad entre dos especies distintas.

El video fue difundido por Open Space Trust, una organización de conservación ambiental que está realizando un estudio para conocer el comportamiento de los animales cuando se enfrentan a estructuras construidas por el hombre, como por ejemplo, las carreteras.

“Este video del coyote y el tejón es uno de nuestros favoritos y claramente capturó los corazones de las personas de todo el mundo”, señalan desde Open Space Trust.

Explican que esta interacción entre coyote y tejón “puede ser beneficioso para ambos” y que es común que salgan a cazar juntos, ya que persiguen presas similares.

Agregan que el video difundido por las redes sociales es particularmente llamativo debido a que es el primer registro de “un coyote y un tejón utilizando una estructura hecha por el hombre para viajar juntos de manera segura”.

El objetivo final del estudio, que tiene una duración de tres años, es ayudar a salvar y expandir hábitats de vida silvestre y cruces seguros en el Área de la Bahía de San Francisco.

This is the best thing you'll see all day! 🐾

Our wildlife cameras spotted a #coyote and #badger together — the first time this type of behavior has been captured in the San Francisco #BayArea.https://t.co/YDcnhyiWL1 pic.twitter.com/qZQgcbwtTk

— Open Space Trust (@POST_fans) February 4, 2020