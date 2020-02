Hace más de una semana mucho se comentó que Pamela Anderson (52) se había casado con Jon Peres (74), en el que sería su quinto matrimonio. Y ahora nos hemos enterado que ellos «se han tomado un tiempo para reevaluar lo que quieren el uno del otro»

«La vida es un viaje y el amor es un proceso. Con esa verdad universal en mente, mutuamente hemos decidido posponer la formalización de nuestro certificado de matrimonio y poner nuestra fe en el proceso. Gracias por respetar nuestra privacidad», explicó la protagonista la rubia en un comunicado.

Anderson y Peters, que, a tenor de lo dicho por la actriz, no habrían presentado la documentación legal para un certificado de matrimonio, salieron por primera vez hace más de 30 años y se reencontraron hace unos meses, retomando aquel noviazgo de juventud. La pareja se casó en una ceremonia secreta en Malibú el pasado 20 de enero.

Peters, productor de Hollywood, dijo en ese momento: «Pamela nunca ha visto todo su potencial como artista. Todavía tiene que brillar de una manera real. Hay mucho más en ella de lo que parece. Hay chicas hermosas en todas partes. Podría elegir, pero, durante 35 años, solo he querido a Pamela. Ella me vuelve loco, en el buen sentido. Ella me inspira. La protejo y la trato como merece ser tratada».

La protagonista de «Guardianes de la Bahía» a través de redes sociales se refirió a lo ocurrido: