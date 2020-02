Shakira generó ola de memes por sacar la lengua en show de Super Bowl

Este domingo JLo se presentó junto a Shakira en el medio tiempo del Super Bowl y precisamente esta última hizo un gesto durante su show: sacó la lengua a la cámara de una forma particular.

Esto causó una ola de memes en redes sociales, donde los usuarios recordaron momentos de Bob Esponja, Pokémon y animales.

Pero ojo que el gesto tiene que ver con algo de cultura, por lo que sus compatriotas la aplaudieron.

Por un lado, este movimiento con su lengua es una expresión que se usa en los Carnavales de Barranquilla, ciudad natal de Shakira.

Y también es una expresión emocional que hacen las mujeres del Líbano, y que se llama Zaghrouta, el cual se practica durante algunas celebraciones o fiestas para expresar felicidad.

Hay que recordar que aunque la artista es colombiana, también tiene ascendencia libanesa.

Revisa aquí algunos de los comentarios que dejó el momento:

The ululation or (zaghrouta) that #Shakira preformed is a near eastern celebratory expression from the pre-Islamic idolatory era. Kind of like a yeehaw or hallelujah. Shakers is Lebanese. I for one will zaghrouta when the US pulls out of Iraq and #Syria. pic.twitter.com/apjPsFVUEU

— Syrian Girl 🇸🇾🇮🇷 (@Partisangirl) February 3, 2020