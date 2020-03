Cura hizo misa por Facebook ¡pero olvidó sacar los filtros!

Si bien se debe mantener cuarentena para evitar la propagación del coronavirus igual hay que mantenerse unidos. Por eso un cura en Italia transmitió una misa en Facebook, pero se olvidó de desactivar los filtros de caras y claro se volvió viral de una .

Se trata del sacerdote de la iglesia de la localidad de Polla, provincia de Salerno. En la secuencia, el cura italiano enciende la cámara y se posiciona sobre el altar para recitar algunas oraciones de la Cuaresma para sus fieles.

El problema es que, mientras habla, aparecen los filtros en su cara: un casco de robot, pesas para ejercitar, sombrero y lentes de sol negros, disfraz de mago y cara de gato, entre otros.

«Hoy, en Italia, un sacerdote decidió transmitir en vivo una misa debido a COVID-19. Lamentablemente activó los filtros de video por error», escribió el usuario @KiwiEV junto al video en cuestión, que acumuló casi 6 millones de reproducciones. Seguramente el video hizo reír a algunos fieles en medio del terrible momento que está viviendo el país.

In Italy today, a priest decided to live-stream a mass due to COVID-19. Unfortunately he activated the video filters by mistake. pic.twitter.com/zu2qwAlCyT

— Gavin Shoebridge (@KiwiEV) March 24, 2020