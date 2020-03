Estados Unidos pasó a ser el país más afectado con la propagación del coronavirus. Los casos confirmados superan los 164.000 y Nueva York es la ciudad con más infectados.

La Gran Manzana ya superó los 38.000 contagiados y el número de fallecidos alcanza los 914, lo que ha generado preocupación en la población y las autoridades, ya que se teme que el sistema de salud no resista.

A pesar del escenario sombrío y el riesgo que supone para su salud, médicos, enfermeras y auxiliares han trabajado incansablemente por contener la emergencia, convirtiéndose en verdaderos héroes en medio de esta pandemia.

Como una forma de reconocer la noble labor que están realizando, el Empire State, uno de los edificios más icónicos de Nueva York, le rindió un homenaje a todos los trabajadores de la salud que están poniendo todo de su parte (e incluso arriesgando su vida) para salvar a otros.

Los vecinos de la ciudad fueron testigos de cómo la parte más alta del edificio se iluminaba con colores rojo y blanco y que simulaban una sirena de ambulancia.

“A partir de hoy, las luces blancas clásicas del Empire State serán reemplazadas por los latidos del corazón de Estados Unidos y una sirena de color rojo y blanco en el mástil como muestra de respeto a nuestros heroicos trabajadores de emergencia en la primera línea de la batalla”, escribieron desde la cuenta oficial.

A pesar de que las cifras de contagiados van en aumento en la Gran Manzana , el presidente de Estados Unidos, Donald Trump descartó decretar cuarentena, ya que cree que “no será necesario”.

Starting today, @empirestatebldg’s classic white lights will be replaced with America’s heartbeat and a siren of red and white in the mast as we pay respect to our heroic emergency workers on the front line of the fight. pic.twitter.com/XQB4UFr3GD

— Empire State Realty Trust, Inc (@ESRTsocial) March 30, 2020