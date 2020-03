Una enfermera española se ha vuelto viral tras hacer un conmovedor llamado a la población a quedarse en casa y evitar el riesgo de coronavirus.

“Esta es la cara que te queda después de llevar 10 horas el equipo de protección”, parte diciendo la joven, “Si tengo que dar gracias porque por lo menos me han dejado un equipo”, agregó, haciendo referencia a la falta de mascarillas y otros insumos médicos que afectan a los profesionales en su trabajo diario.

“Así que hazlo por quien se te dé la gana, hazlo por ti, por tu familia, por quien se te dé la gana, pero quédate en tu casa y no salgas por favor”, sentenció.

“No aproveches que dejan sacar al perro para ir a dar paseos de dos kilómetros al perro. Que el perro haga pipí en la puerta de tu casa y te vuelves”, dijo.

“No aproveches que se puede salir a comprar, para ir a comprar todos los días, o ir a comprar varias veces al día. Esto está empezando y es muy gordo lo que viene. No hay camas, no hay respiradores, no hay personal, no hay equipo de protección”, continuó

“Y salgo de trabajar después de 10 horas de turno, así… con esta cara y con lágrimas. Así que por favor, quédate en tu casa… , tú que puedes”, finalizó.

Cabe destacar que en las últimas 24 horas, en Chile se han registrado 114 nuevos casos, llevando el total a 746.