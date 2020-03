¡Le gustó parece!: Lucho Jara hará otro show online

View this post on Instagram

Queridas amigas y amigos ¡Gracias por tanta gratitud!☺. Hoy #yomequedoencasa y a las 21:00 hrs estaré con ustedes, "desde mi casa a tu casa" 👍🏻 ¿hagamos de esta noche un momento entretenido y en familia? los quiero, su amigo Luis Jara. 🙌🏻 Espero sus solicitudes de canciones 🎤