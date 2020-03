La crisis sanitaria del conoravirus no solo ha generado problemas relacionados directamente con la infección, sino también otras consecuencias que afectan directamente a los ciudadanos de cada país.

Una de ellas es la grave pérdida de empleos. Muchas empresas pequeñas y medianas han debido cerrar sus puertas, y las grandes corporaciones no han estado a la altura de las circunstancias, poniendo todo el peso de estas crisis en los trabajadores.

Es el caso de una joven llamada Samantha, quien publicó un tuit en el que manifestaba su desesperación. A causa de la pandemia perdió su trabajo y no sabe cómo pagará las facturas a final de mes.

Ella es una ferviente admiradorade Taylor Swift, pero nunca imaginó que la ayuda vendría precisamente desde su ídola. La cantante de Nashville es conocida por ser una de las artistas que mantiene una relación más estrecha con sus fans, y ahora lo demostró más que nunca.

Samantha no esperaba que la mismísima Taylor leyera su mensaje, aunque lo que la dejó sin palabras por completo fue recibir una respuesta a través de mensaje privado.

OHHHHH MY FUCKINGGGGFFF SHUT HP SHUT UPS BUT IP SHUT UP THIS CANT BE HAPPENING I CANT STOP SHAKONT I CANT STOP CRUING WHAT THE FUCK TULORLRL pic.twitter.com/8wKUbDfS2x

— samantha (@manthapaige13) March 25, 2020