La pandemia del Coronavirus obligó a millones de personas a mantener cuarentena y seguir las recomendaciones de las autoridades para respetar el aislamiento social.

De esta forma, las calles de las principales ciudades del mundo están prácticamente desiertas y son varias las industrias que han tenido que parar de funcionar.

Aunque esto puede complicar al ser humano, el aislamiento social ha tenido una consecuencia beneficiosa para el medio ambiente, ya que los niveles de contaminación han bajado a niveles nunca antes visto.

Así quedó de manifiesto en las imágenes satelitales tomadas por la Agencia Espacial Europea, en las que se puede apreciar que en gran parte de Europa han un descenso significativo.

Las fotografías corresponden al periodo del 14 al 25 de marzo y en ellas se ve una baja de la concentración de dióxido de nitrógeno, en comparación al mismo periodo del año pasado.

“Lo único comparable fue la drástica reducción que vimos en Beijing durante los Juegos Olímpicos de 2008, cuando las autoridades cerraron la ciudad al tráfico y pararon las centrales térmicas de carbón”, dijo el jefe de la misión Copérnico Sentinel 5-P, Claus Zehner.

Esta baja de contaminación también se ha visto, por ejemplo, en los canales de Venecia, donde los vecinos han visto cómo el agua se ha vuelto cristalina y han regresado peces y fauna que por años no se apreciaban.

New #NO2 map available for #Italy– based on data from @CopernicusEU #Sentinel5P and processed by @KNMI/@esa.

🛰️images show nitrogen dioxide concentrations from 14 to 25 March 2020, compared to the monthly average of concentrations from 2019.

Read more: https://t.co/0gXGSaJAed pic.twitter.com/UCV6RN0C0U

— ESA EarthObservation (@ESA_EO) March 27, 2020