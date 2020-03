.El coronavirus tiene a la población mundial en alerta y a las autoridades decretando medidas restrictivas para impedir la propagación de la enfermedad, la que ya tiene a más de 140.000 infectados a nivel mundial.

El covid-19 es de lo que todos están hablando, sin embargo, hay un grupo de jóvenes que no tiene idea de lo que está ocurriendo afuera con la pandemia mundial

Se trata de los integrantes del reality show “Gran Germano” Alemania, a quienes la producción no les ha informado de lo que ocurre en el exterior. Ellos ingresaron el pasado 6 de febrero y hasta la fecha no se han enterado de nada de lo que está pasando con el mortal virus.

La emisora alemana Sat.1 es la responsable de la producción del reality y han señalado que su política es no informarles nada de lo que está ocurriendo, a pesar de que en el país europeo ya ha causado 10 muertos y más de 5.000 infectados.

Además, a los concursantes que han ingresado después del 6 de febrero, se les ha pedido que no comenten lo que está ocurriendo con el covd-19, para no romper la magia del concurso, según señala el sitio 20 Minutos.

La decisión de la emisora ha generado diversas críticas, sin embargo, la producción se ha mantenido firme en su decisión. De todas formas, si se enteran de que un familiar de algunos de los integrantes se contagia con el virus, “por supuesto, se informará si hay razones para hacerlo”.

Lo mismo ha ocurrido con los participantes del reality en su versión en Canadá, quienes aún no saben de la pandemia que hay afuera de esas paredes.

this bit of canadian Big Brother where housemates have no idea why there wasn't a live audience crowd at evictions. this is what has finally tipped me over the edge pic.twitter.com/jqneBgp206

— Amitai (@taitoush) March 14, 2020