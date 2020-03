«René”, la nueva canción autobiográfica de «Residente»

El popular arista Residente, ha sorprendió a sus fans con el estreno de su nuevo tema «René».

El exlíder de Calle 13 a través de su cuenta de twitter, compartió con sus seguidores cómo nació esta canción:

Una noche me sentía muy mal, estaba en Mexico, el estadio esperándome, y yo no quería salir del hotel. Llamé a mami porque quería tirarme del balcón y no sabía porqué. Esa noche llegaba un amigo y se quedó conmigo. Al otro día comencé a escribir este tema.https://t.co/dxyckDAoBx

— Residente (@Residente) February 27, 2020