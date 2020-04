Hace un par de días Belén Mora y su pareja Toto compartieron un video titulado «Los Kastos» para burlarse de quienes no respetan la cuarentena. Pero ahora la actriz dijo que ha recibido amenazas por dicho registro.

En este «Belenaza» y, Toto Acuña, se burlan de quienes han salido de sus casas para irse a la playa, pasando por alto las medidas de prevención por el coronavirus.

El video se hizo viral rápidamente, por lo que llegó a la vista de personas que se molestaron con la actuación.

Tanto así, que Belén Mora recibió ataques en su contra. A través de Twitter, comunicó que “he recibido muchas amenazas, nos han tratado de resentidos, de comunistas, etc. Así que gracias! Jajaajajjajajaja”.

“Hay Kastos para rato. Voy a subir el link del video en youtube, para que les arda un poquito más a esos bots que me han amenazado“, aseguró, para posteriormente cumplir con su palabra.

He recibido muchas amenazas, nos han tratado de resentidos, de comunistas, etc. Asi que gracias! Jajaajajjajajaja . Hay Kastos para rato. ⭐️. Voy a subir el link del video en youtube, para que les arda un poquito mas a esos bots que me han amenazado. 😊

— #APRUEBO! 25/10/2020 (@_belenaza) April 11, 2020