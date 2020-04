Hace más de 15 meses Pau Donés el vocalista de Jarabe de palo anunció su retiro de la música tras ser diagnosticado de cáncer en 2016 y ahora el artista reapareció para anunciar su retorno a las pistas.

“Si la vida te da palo, dame una guitarra que te canto una canción. Si la vida te da palo, que escribí unos versos pa’ alegrarte el corazón”, dice en la descripción del video que anuncia su regreso.

Donés abandonó la actividad musical por voluntad propia luego de un largo tratamiento médico y no pocos contratiempos. “El 1 de enero paro. Y me voy. Lejos. […] Llevo 20 años a tope y necesito hacer un cambio. Me lo merezco”, dijo aquella vez.

Ahora, mucho más flaco de como lo recordaban sus fans, el español reapareció en el balcón de su casa en Barcelona, donde desde su propio confinamiento cantó una canción sobre el retorno.

“Cambié canciones por amor y libertad, mientras pensaba en volver a ser cantante. Vuelvo hoy para quien quiera escucharme, vuelvo hoy mientras el cuerpo aguante”, comentó en la secuencia.

“Vuelvo porque pisar el escenario es en lo único que pienso. Vuelvo a hacer lo que siempre he querido hacer. Si la vida te da palo…, Jarabe de Palo”, agregó.

Revisa el video completo, aquí: