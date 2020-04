Critican a Vodanovic por comentario a imitador de Rata Blanca en ‘Yo Soy’

Este miércoles se emitió un nuevo episodio de Yo Soy pero un comentario hecho por un integrante del jurado fue de lo más criticado en redes sociales.

Resulta que Antonio Vodanovic dijo palabras que molestaron a muchos usuarios mientras evaluaba la presentación del imitador del vocalista de Rata Blanca, Adrián Barilari.

El chiquillo se presentó con Mujer Amante, de la banda de rock argentina, pero no fue del gusto de los jueces, que además conforman Myriam Hernández y Cristián Riquelme, por lo que recibió tres negativas, siendo eliminado del programa. Acá puedes ver el momento.

Mientras el joven señalaba que se había escuchado bien en el escenario, Vodanovic le respondió que él había oído algo distinto.

“No había actitud ni voz. El dominio escénico con el vibrato no estuvo, los agudos potentes tampoco los escuché. Yo creo que hoy Rata Blanca fue rata de laboratorio. No viniste hoy, lamentablemente“, sostuvo, siendo apoyado el resto del jurado.

Esta comparación fue la que molestó a algunos usuarios quienes mostraron su disconformidad con las palabras de Vodanovic.

Que conchasumadre más pesado el ql de Antonio Vodanovic, te puede no gustar, puede ser que desafine, etc. pero no tiene el derecho de humillar al cabro que imitó al cantante de rata blanca #YoSoyCHV

— Papá de Carlitos (@ChilenoCritico) April 2, 2020