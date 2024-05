«Por primera vez tengo miedo a morir»: La sincera confesión de Soledad Onetto tras ser madre primeriza a los 47 años

A pocos meses de haber sido madre, Soledad Onetto conversó con El País y entregó detalles cómo ha sido su experiencia con respecto a la maternidad.

Recordemos que en febrero de este año, la reconocida periodista dio a luz a su primer hijo con 47 años.

En este sentido, Soledad Onetto reveló que se encuentra en un momento muy importante de su vida. «En lo personal, y ya pasado este proceso, solo puedo decir que no habría sido bueno perderme esta experiencia. Tenía que vivirla, que experimentarla, que gozarla y sufrirla», indicó.

Además, la periodista también señaló que su vida ha cambiado mucho en estos últimos meses. «Han sido meses que, pese a todos los años de trabajar y estar muy conectada, he vivido una desconexión diferente, de andar como en una nube. Ahora ya estoy más en la realidad porque estoy pronta a volver. Pero los dos primeros meses fueron como de sentir que no había nada tan importante. Que lo que me hablaban, lo que pasaba en el mundo, nada era tan relevante como Borja», señaló.

Los temores de Soledad Onetto

Soledad Onetto también habló de los temores por ser madre por primera vez a los 47 años.

«La primera vez que fuimos a la pediatra, ella me dice: ‘¿Cómo estás?’ Estoy bien, le dije, pero básicamente tengo miedo a que se ahogue. Es mi miedo permanente, constante, de noche, de día. Y me dice: ‘Te tengo una mala noticia. Desde aquí en adelante ese miedo solo va a mutar, porque va a permanecer hasta el día que te mueras'», indicó la reconocida conductora de noticias.

Además, Soledad Onetto realizó una sincera confesión: «Eso es una parte de ser madre, aunque por supuesto que no es todo. Y a lo mejor algo que lo describe bien, es que por primera vez tengo miedo a morir (…) por Borja, tengo miedo a morir, miedo a que mi hijo se quede sin mí. Y por él quiero vivir la mayor cantidad de tiempo posible».