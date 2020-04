Estas producciones coreanas llegarán a Netflix el primer semestre de 2020

Netflix sin duda es una de las plataformas de streaming más populares sobre todo ahora en este tiempo de cuarentena.

El servicio este semestre sumará los mejores programas coreanos con una variedad de géneros, los cuales van desde un reality show, un programa criminal, series de ciencia ficción y dramas románticos.

“Creemos que las grandes historias coreanas nos ayudan a generar empatía y desarrollar una comprensión compartida del mundo. Desde el K-pop y K-food, hasta K-zombies, vemos personas en diferentes partes del mundo comparten el gusto por los estilos coreanos y es por eso que estamos comprometidos a invertir en la talentosa comunidad creativa de Corea“, dijo Minyoung Kim, vicepresidente de contenido coreano en Netflix.

Acá te dejamos el listado de las producciones, y algunas ya están disponibles:

Rugal, protagonizada por Choi Jin-hyuk y Park Sung-woong.

Extracurricular (29/04/2020), protagonizada por Kim Dong-hee, Jung Da-bin y Park Joo-hyun.

El Rey: Eterno Monarca, protagonizada por Lee Min-ho, Kim Go-eun, Woo Do-hwan, Kim Kyung-nam y Jung Eun-chae

It’s Okay to Not Be Okay, protagonizada por Kim Soo-hyun y Seo Ye-ji.

Itaewon Class (ya disponible), protagonizada por Park Seo-jun y Kim Da-mi.

Hienas (ya disponible), protagonizada por Kim Hye-soo y Ju Ji-hoon.

¡Hola y adiós, mamá! (ya disponible en el servicio), protagonizado por Kim Tae-hee y Lee Kyu-hyung.

Pasillos de Hospital (ya disponible en el servicio), protagonizada por Cho Jung-seok, Yoo Yeon-seok, Jung Kyung-ho, Kim Dae-Myeung y Jeon Mi-do.

Holo, mi Amor (Ya disponible en el servicio), protagonizada por Yoon Hyun-min y Ko Sung-hee.