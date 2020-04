View this post on Instagram

22 yıl önce evet dedik.. Öncesinde bir 2 yıl daha… Ömrümün yarısından fazlası sensin RR çok şükür🧿💍🧿 Birlikte büyüdük… Birlikte öğrendik.. Love uuuu♥️♥️♥️♥️ Aşkın, sevginin olduğu evlilikler bitmesin .. Allah güzel yuvaları korusun insallah🙏🏻#maşallah#RIR#27may1997#loveofmylife #happyanniversary